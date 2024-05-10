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В кабмине прокомментировали возможность повышения ставки по семейной ипотеке

Хуснуллин: кабмин не обсуждает повышение ставки по семейной ипотеке до 12%

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Shutterstock

Исполняющий обязанности вице-премьера РФ Марат Хуснуллин заявил РИА Новости, что вопрос повышения ставки по семейной ипотеке до 12% в данный момент не обсуждается в правительстве.

«Нет, не обсуждается. Неправда. Во всяком случае, я не участвовал в таких обсуждениях», — ответил он на вопрос, действительно ли в правительстве обсуждается вопрос повышения ставок по семейной ипотеке вдвое.

Чиновник добавил, что, согласно его позиции, семейная ипотека должна быть под 6%.

2 мая газета «Известия» писала, что объемы выдачи ипотечных кредитов в России существенно сократились в марте 2024 года на фоне ужесточения мер Центробанка по охлаждению рынка недвижимости.

До этого стало известно, что правительство поддержит ипотеку на новых территориях и Дальнем Востоке.

Ранее для жителей Донбасса и участников СВО расширили льготную ипотеку под 2%.

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