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Центральная группировка ВС РФ за сутки поразила 380 целей

В зоне СВО центральная группировка ВС РФ за сутки поразила 380 целей

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РИА Новости

За последние 24 часа подразделения Центральной группировки Вооруженных Сил Российской Федерации атаковали 380 целей, включая 16 опорных пунктов и примерно 90 позиций полевой артиллерии украинских вооруженных сил. Об этом сообщил глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук ТАСС.

За прошедшие сутки группировка также уничтожила около 90 позиций полевой артиллерии. Поражений нанесено 59-й мотопехотной, 24-й, 100-й, 115-й механизированным, 68-й егерской бригадам, 109-й бригаде территориальной обороны ВСУ, а также 2-й бригаде Национальной гвардии Украины в районах Карловки, Майорска, Новгородского, Розовки, Новокалинова и Семеновки.

Савчук добавил, что также были отражены 10 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинская, Соловьева, Орловка, Перамайская и Нетайловка.

За это время украинские вооруженные силы потеряли до 380 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, две 155-мм американские гаубицы M777, две 155-мм САУ M109 Paladin, 152-мм орудие «Гиацинт-Б», 152-мм гаубицу Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 122-мм гаубицу Д-30.

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