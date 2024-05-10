Грузинская полиция задержала несколько человек на акции протеста в Тбилиси

Несколько человек были задержаны полицией на стихийной акции протеста в Грузии. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале Sputnik Грузия.

Отмечается, что после ареста оппозиционного блогера Учи Абашидзе за незаконное хранение оружия его сторонники попытались перекрыть проспект Чавчавадзе в престижном районе Ваке.

«За неподчинение полиции были задержаны несколько человек», — сообщает издание.

1 мая парламент Грузии принял во втором чтении закон об иноагентах. «За» проголосовали 83 депутата, против — 23 депутата. Постатейное обсуждение закона длилось два дня. Закон будет рассмотрен в третьем чтении через две недели.

Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

Ранее в МИД Грузии пообещали, что страна обязательно вступит в Евросоюз.