В Курской области рассказали о перехвате украинского беспилотника ночью

Украинский беспилотник был перехвачен ночью в Кореневском районе Курской области, он взорвался на земле. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Ночью в Кореневском районе средствами радиоэлектронной борьбы был перехвачен украинский БПЛА самолетного типа, который взорвался на земле», — написал губернатор.

Он подчеркнул, что пострадавших и разрушений в результате взрыва нет.

Старовойт попросил жителей региона не трогать обломки и быть бдительными.

Ночью беспилотники ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Калужской области. Позже сообщалось, что на территории предприятия «Первый завод» произошло возгорание в результате падения беспилотника. Загорелись три резервуара с дизельным топливом и один с мазутом. К утру пожар ликвидировали.

Кроме того, три БПЛА были сбиты в Брянской области.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.