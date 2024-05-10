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В Курской области рассказали о перехвате украинского беспилотника ночью

Старовойт: ночью в Курской области перехватили БПЛА, он взорвался на земле

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Украинский беспилотник был перехвачен ночью в Кореневском районе Курской области, он взорвался на земле. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Ночью в Кореневском районе средствами радиоэлектронной борьбы был перехвачен украинский БПЛА самолетного типа, который взорвался на земле», — написал губернатор.

Он подчеркнул, что пострадавших и разрушений в результате взрыва нет.

Старовойт попросил жителей региона не трогать обломки и быть бдительными.

Ночью беспилотники ВСУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Калужской области. Позже сообщалось, что на территории предприятия «Первый завод» произошло возгорание в результате падения беспилотника. Загорелись три резервуара с дизельным топливом и один с мазутом. К утру пожар ликвидировали.

Кроме того, три БПЛА были сбиты в Брянской области.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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