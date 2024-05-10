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Определились все участники финала «Евровидения»

Названы все участники финала «Евровидения» 2024 года

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eurovisionworld.com

В Мальмё в Швеции состоялся второй полуфинал популярного музыкального соревнования «Евровидение». В результате конкурсного отбора десять стран прошли в финал.

Артисты выступали на сцене комплекса «Мальмё арена», всего было представлено 16 музыкальных номеров. Участники, которые вышли в финал: Нуца Бузаладзе из Грузии, Ladaniva из Армении, Эден Голан из Израиля, Dons из Латвии, 5MIINUST x Puuluup из Эстонии, Немо Меттлер из Швейцарии, Kaleen из Австрии, Йост Клейн из Нидерландов, Gate из Норвегии, Марина Сатти из Греции, 5MIINUST x Puuluup из Эстонии.

Первый полуфинал прошел 7 мая, по его итогам далее выступят представители Сербии, Португалии, Словении, Украины, Литвы, Финляндии, Кипра, Хорватии, Ирландии и Люксембурга. Финал конкурса запланирован на 11 мая.

Несмотря на акции протеста против участия Израиля в связи с обострением палестино-израильского конфликта, Европейский вещательный союз не исключил участие этой страны в конкурсе.

До этого в Госдуме РФ заявили, что запрещать «Евровидение» нельзя, потому что запреты «вырабатывают желание».

Ранее представительница Украины рухнула на сцене на репетиции «Евровидения-2024».

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