«Роскосмос» опубликовал снимки советских мемориалов за рубежом

К 79-й годовщине Победы «Роскосмос» опубликовал спутниковые изображения памятников советским солдатам-освободителям, которые были установлены по всему миру после завершения Великой Отечественной войны. Среди снимков, размещенных в Telegram-канале госкорпорации, можно увидеть памятник «Алеша» в болгарском городе Пловдив, Площадь Победы в Минске и памятник Воину-освободителю в Берлине.

Кроме того, спутники Роскосмоса запечатлели 15-метровый монумент в центре Будапешта, монумент «Освобождение» в Пхеньяне и парк имени 28 панфиловцев в Казахстане, где к 30-й годовщине Победы были установлены Мемориал Славы и Вечный огонь.

В комментарии к изображениям отмечается, что 79 лет назад завершилась Великая Отечественная война, и что в Россию чтут память тех, кто принес мирное будущее. После войны в различных странах от Европы до Азии были возведены тысячи памятников советским воинам-освободителям.

В России ежегодно 9 мая отмечается День Победы. В этот день в 1945 году в 00:43 по московскому времени был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии, положивший конец Великой Отечественной войне.

Ранее в Берлине задержали десять человек на акциях 9 Мая.