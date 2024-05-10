Путин внес кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Спикер Государственную Думу Вячеслав Володин в своем Telegram-канале сообщил., что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на должность Председателя Правительства

«Президент Владимир Владимирович Путин внёс в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность Председателя Правительства», — написал он в публикации.

Володин добавил, что 10 мая депутаты будут принимать решение от имени своих избирателей по этому вопросу. Обсуждение кандидатуры главы кабмина пройдет во всех фракциях, а в 14:00 (мск) состоится пленарное заседание Государственной Думы, в начале которого Мишустин выступит с докладом. После этого прозвучат вопросы депутатов и выступления от политических фракций, и в итоге состоится голосование по вопросу об утверждении кандидатуры Председателя Правительства.

7 мая правительство России во главе с Михаилом Мишустиным сложило полномочия по указу Владимира Путина. Это связано с инаугурацией президента, после которой, по закону, правительство должно уйти в отставку. До утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности.

Ранее Мишустину предрекли сохранение поста премьер-министра России. Такое мнение выразил политолог Михаил Светов (признан в РФ иностранным агентом).