Ветеринар предупредила об опасности диких и бездомных животных

Болезни, которыми могут болеть и люди, и звери, называются антропозоонозы. Некоторые из них возникают лишь как единичный случай, другие могут распространяться среди большого количества людей и принять характер эпидемии. Почему опасно контактировать даже с безобидными на первый взгляд дикими животными и как безопасно помочь животному с улицы, «Газете.Ru» рассказала Маргарита Широкожухова, ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic (входит в экосистему Misty).

«Самая известная опасность диких и бездомных животных — риск заразиться бешенством через укус. Это опасное заболевание, источником которого могут стать любые млекопитающие. Бешенство коварно, так как оно имеет не только агрессивную, но и тихую форму. Например, когда у дикого животного меняется поведение и оно становится ласковым к человеку. У собак и кошек чаще всего симптомами становятся нарушение акта глотания, слюнотечение, резкая реакция на звук и свет, боязнь света и воды, мышечная слабость», — объяснила эксперт.

На природе, дачном участке и даже на городской улице можно встретить ежей.

«Большое заблуждение воспринимать их как безобидных зверьков. От диких ежей можно заразиться тем же бешенством, сальмонеллезом, стригущим лишаем. Также между иголками у ежей могут обитать клещи, укус которых чреват заражением опасными инфекциями. Ни в коем случае не трогайте ежа голыми руками, а лучше всего полюбоваться зверьком издалека и позволить ему идти своей дорогой», — добавила ветеринарный врач.

Еще одно опасное дикое животное — ядовитые змеи.

«Взрослый сознательный человек наверняка знает основную тактику при такой встрече: не делать резких движений и осторожно удалиться. А вот собака или даже ребенок могут тронуть или атаковать змею из любопытства или страха. И для человека, и для животного укус ядовитой змеи в область шеи чреват отеком и удушьем, не говоря уже про действие яда при любом месте укуса. Чтобы избежать неприятностей, объясните детям правила поведения при встрече со змеей, собаку обучите командам или держите на поводке, а также возьмите на прогулку антигистаминный препарат на случай укуса и аллергической реакции», — отметила она.

Также нужно соблюдать аккуратность при встрече с бездомными собаками и кошками. Даже если животное не проявляет агрессии, и вы его просто погладили, есть риск заразиться лишаем или гельминтами, если их личинки попали на шерсть. В случае укуса или царапины в рану могут попасть патогенные микроорганизмы. Это чревато развитием воспаления, болезни кошачьих царапин, столбняка.

«Если вы хотите помочь бездомному животному, позаботьтесь о гигиене и безопасности. Для транспортировки используйте плотные перчатки, покрывала, переноски и другие аксессуары, которые защитят вас от случайных царапин или укусов. После контакта тщательно вымойте руки и обработайте их антисептиком. А если не получается поймать собаку или кошку самостоятельно, можно воспользоваться профессиональными службами по отлову и пристройству животных. Если все-таки животное вас поцарапало или укусило, промойте рану с мылом, обработайте антисептическим средством и обратитесь к врачу», — рекомендовала эксперт.

Клещей и блох легко обнаружить на бездомных животных самостоятельно, а вот выявить болезни можно только по анализам. На шерсти может не быть никаких проявлений, а животное может являться бессимптомным носителем заболевания. Поэтому в первую очередь важно отвезти подобранное с улицы животное к ветеринару.

«Во-первых, так можно исключить риски для собственного здоровья. Во-вторых, бездомные животные могут быть переносчикам внутривидовых инфекций. Например, у кошек встречаются вирусы иммунодефицита, лейкоза, калицивироза, у собак — парвовирусный энтерит, чума плотоядных. Поэтому если дома уже есть питомец, нужно изолировать от него найденыша в другую комнату. Когда придут отрицательные результаты анализов на инфекции и будет проведена обработка от паразитов, можно закончить карантин и познакомить животных», — резюмировала ветеринар.

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