14 января 2024, 12:44
Фото
11 лучших фото недели: танец под снегопадом и военные в туннелях
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Танцовщица Скай Мэдисон Мерфи позирует фотографу во время снегопада в Нью-Йорке, США, 6 января 2024 года
Испуганная женщина возле полицейского участка на фоне продолжающейся волны насилия в Гуаякиле, Эквадор, 12 января 2024 года
Солдаты армии обороны Израиля в туннелях ХАМАС на севере сектора Газа, 7 января 2024 года
Участники церемонии освящения воды в рамках празднования дня Богоявления в церкви Фенерского православного патриархата в Стамбуле, 6 января 2024 года
Актер Марк Руффало с наградой за картину «Бедняжки» в категории «Лучший фильм — мюзикл или комедия» на 81-й ежегодной церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Беверли-Хиллз, США, 7 января 2024 года
Член высшего политического совета хуситов Мохаммед Али аль-Хуси выступает на митинге после авиаударов США и Великобритании по объектам хуситов в Сане, Йемен, 12 января 2024 года
Папа Римский Франциск прибывает на еженедельную общую аудиенцию в зал Папы Павла VI в Ватикане, 10 января 2024 года
Беженцы из сектора Газа в палаточном лагере в Рафахе, 8 января 2024 года
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, обвиняемый по делу об оправдании терроризма с использованием интернета, во время рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в Басманном суде, 12 января 2024 года
Полицейские патрулируют границу в префектуре Алтай накануне празднования Дня народной полиции Китая, 8 января 2024 года
Рекламный щит предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа недалеко от Колфакса, штат Айова, США, 13 января 2024 года
Израильские военные в туннелях ХАМАС в секторе Газа и суд над Сергеем Удальцовым, волна насилия в Эквадоре и митинги в Йемене, православное Рождество и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.