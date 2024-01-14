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Фото

11 лучших фото недели: танец под снегопадом и военные в туннелях

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии прошедшей недели

Израильские военные в туннелях ХАМАС в секторе Газа и суд над Сергеем Удальцовым, волна насилия в Эквадоре и митинги в Йемене, православное Рождество и другие главные кадры прошедшей недели — в нашей фотогалерее.

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