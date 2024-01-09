Барбикор против классики: 14 самых стильных нарядов «Золотого глобуса»

Под самый занавес новогодних каникул в Беверли-Хиллз прошла 81-я церемония вручения премии «Золотой глобус», которая стала первым крупным мероприятием после затянувшейся забастовки Гильдии киноактеров США.

Главным триумфатором вечера ожидаемо оказался «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, взявший пять наград. Не меньше результатов церемонии, впрочем, обсуждались наряды посетивших «Глобус» знаменитостей. В чем пришли звезды на красную дорожку — рассказывает «Газета.Ru».