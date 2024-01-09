09 января 2024, 18:28
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Барбикор против классики: 14 самых стильных нарядов «Золотого глобуса»
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Дженнифер Лопес, Дженнифер Энистон и Марго Робби
Марго Робби
Марго Робби настаивает: тренд на барбикор, покоривший мир летом 2023 года, остается с нами и в наступившем 2024-м. Актриса появилась на красной дорожке церемонии в облегающем розовом платье от Giorgio Armani Priv?, которое дополнила воздушным боа из сетки в тон. Дизайнеры постарались: платье Робби в точности повторяло наряд знаменитой куклы “SuperStar Barbie”, выпущенной компанией Mattel в 1977 году.
Дженнифер Лопес
Тренд на барбикор поддержала и Дженнифер Лопес: певица выбрала для церемонии кутюрное платье от Nicole + Felicia нежно-розового оттенка, состоящее из корсетного верха и пышной юбки со шлейфом, которое дополнила накидкой в тон с объемными цветами.
Хайди Клум
Супермодель Хайди Клум задает тренд на классический красный. Звезда подиумов выбрала для мероприятия алое платье от Sophie Couture, состоящее из расшитого мелким бисером корсетного верха и объемной юбки из плотного тяжелого атласа, напоминающей распустившийся розовый бутон. Впрочем, сама Клум сравнила свое платье совсем не с розой. «Сегодня никто не сможет добраться до меня. Я чувствую себя гигантским помидором», — пошутила звезда на красной дорожке.
Флоренс Пью
Тренд на красный не оставила без внимания и актриса Флоренс Пью. Звезда «Оппенгеймера» появилась на красной дорожке церемонии в полупрозрачном платье с глубоким декольте и пышной юбкой от Valentino. Актриса дополнила образ серебристыми туфлями на массивной платформе и бриллиантовым колье от Tiffany & Co.
Селена Гомес
Еще одной звездой, поставившей на красное, стала певица и актриса Селена Гомес: она выбрала для выхода алое шелковое платье с асимметричным подолом и акцентными черными бантами на груди, которое дополнила классическими туфлями-лодочками на шпильке.
Джулианна Мур
И снова красный! Один из самых ярких нарядов на красной дорожке «Золотого глобуса» продемонстрировала Джулианна Мур. Актриса выбрала алое корсетное платье с объемной юбкой в пол от Bottega Veneta, которое дополнила массивным драгоценным колье от Cartier.
Тейлор Свифт
Певица Тейлор Свифт решила отдать дань главному символу 2024 года — Зеленому Дракону: звезда появилась на церемонии «Золотого глобуса» в нежно-зеленом сверкающем платье в пол от итальянского модного дома Gucci.
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон вышла на красную дорожку в черном силуэтном платье-бюстье от Dolce & Gabbana. Однако внимание журналистов было приковано вовсе не к наряду, а к новой прическе звезды: актриса, которая неоднократно говорила, что «ненавидит» стрижку своей героини Рейчел из «Друзей», продемонстрировала ту самую культовую прическу.
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс позировала фотографам в темно-синем бархатном платье с ниспадающими рукавами и разрезами по бокам от Dior. Актриса дополнила образ атласными туфлями-лодочками на шпильке и миниатюрным серебристым клатчем.
Билли Айлиш
Билли Айлиш появилась на церемонии в образе прилежной ученицы престижного колледжа — белую рубашку, бежевую юбку-миди и черный оверсайз-пиджак создал для певицы молодой калифорнийский дизайнер Вилли Чаварриа. Из комплекта выбивались разве что черные туфли модели “мэри-джейн”, под которые звезда надела оранжевые носки.
Мерил Стрип
Мерил Стрип выбрала для церемонии наряд в стиле смокинга: оскароносная актриса появилась на красной дорожке в расшитых черными пайетками жакете и юбке со шлейфом, которые были созданы для нее на заказ Пьерпаоло Пиччоли из Valentino. Звезда дополнила образ классической белой блузкой с бантом и миниатюрным клатчем из лакированной кожи.
Эмма Стоун
Победительница в номинации «Лучшая актриса в комедии или мюзикле» Эмма Стоун выбрала для церемонии расшитое золотыми розами платье с глубоким декольте и высоким разрезом от Louis Vuitton, которое дополнила атласными босоножками на высоком каблуке.
Тимоти Шаламе
Звезда нового фильма о шоколадном магнате Вилли Вонке отдал предпочтение тотал-блэку от Celine: Тимоти Шаламе позировал фотографам в блестящем пиджаке, скинни-брюках и небрежно расстегнутой рубашке.
Джаред Лето
Джаред Лето продемонстрировал костюм из новой коллекции французского модного дома Givenchy: актер и музыкант появился на красной дорожке в классических белых брюках со стрелками и черном пиджаке с атласными лацканами, который, конечно же, надел на голое тело.
Под самый занавес новогодних каникул в Беверли-Хиллз прошла 81-я церемония вручения премии «Золотой глобус», которая стала первым крупным мероприятием после затянувшейся забастовки Гильдии киноактеров США.
Главным триумфатором вечера ожидаемо оказался «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, взявший пять наград. Не меньше результатов церемонии, впрочем, обсуждались наряды посетивших «Глобус» знаменитостей. В чем пришли звезды на красную дорожку — рассказывает «Газета.Ru».