08 января 2024, 13:09
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«Оппенгеймер» победил «Барби»: в Голливуде вручили премию «Золотой глобус»
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Актриса Марго Робби перед церемонией вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Актриса Лили Глэдстоун и актер Леонардо ДиКаприо на церемонии вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Билли Айлиш получила «Золотой глобус» за композицию «What Was I Made For?» к фильму «Барби»
Актриса Кейт Бекинсейл перед церемонией вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Актер Марк Руффало на церемонии вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Певица Дженнифер Лопес перед церемонией вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Актер Тимоти Шаламе перед церемонией вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Модель Хайди Клум и музыкант Том Каулитц на церемонии вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Стивен Ян со статуэткой за роль в сериале «Грызня» в номинации «Лучший актер в телефильме, сериале или мини-сериале»
Певица Тейлор Свифт перед церемонией вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Лили Гладстоун получила «Золотой глобус» за главную женскую роль в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны»
Селена Гомес на церемонии вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Режиссер Мартин Скорсезе перед церемонией вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Актриса Натали Портман перед церемонией вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Актер Эбон Мосс-Бакрак на церемонии вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Актриса Марго Робби на церемонии вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Актер и музыкант Джаред Лето на церемонии вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Актриса Дженнифер Лоуренс перед церемонией вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Режиссер Стивен Спилберг на церемонии вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Актриса Эмили Блант перед церемонией вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Актер Райан Гослинг на церемонии вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Актер Леонардо ДиКаприо перед церемонией вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Риз Уизерспун с сыном перед церемонией вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Актер Орландо Блум на церемонии вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Актриса Эль Фаннинг перед церемонией вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Роберт Дауни-младший получил «Золотой глобус» за лучшую роль второго плана в фильме «Оппенгеймер»
Певица и актриса Дуа Липа перед церемонией вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Брэдли Купер со своей матерью Глорией Кампано на церемонии вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Актриса Розамунд Пайк перед церемонией вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Актер Уиллем Дефо с женой перед церемонией вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Эмма Стоун завоевала «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль в комедии/мюзикле» за роль в фильме «Бедные-несчастные»
Актер Педро Паскаль на церемонии вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Актер Киллиан Мерфи и режиссер Кристофер Нолан (коллаж)
Модель Хайди Клум перед церемонией вручения премии «Золотой глобус», 8 января 2023 года
Статуэтка премии «Золотой Глобус»
7 января в Калифорнии прошла 81-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус». В этот вечер представители киноиндустрии получили более 20 статуэток. Кроме этого, победителю вручили набор подарков стоимостью около $500 тыс. Туда вошли билеты на самолет, путешествия за границу, кулинарный мастер-класс, сертификат на татуировку, серьги и коллекционное вино.
Награды получили режиссер Кристофер Нолан («Оппенгеймер»), актер Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»), актер Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»), актриса Эмма Стоун («Бедные-несчастные»), актер Киран Калкин («Наследники»), актер Стивен Ян («Грызня»), певица Билли Айлиш (саундтрек к «Барби») и другие. Лучшим драматическим фильмом стал «Оппенгеймер», лучшим мюзиклом — «Бедные-несчастные», а лучшим драматическим сериалом — «Наследники». Всего фильм «Оппенгеймер» получил четыре «Золотых глобуса», а «Барби» — лишь один.
В этом году номинировали трехкратного победителя церемонии Леонардо ДиКаприо, но он награды не получил.