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«Оппенгеймер» победил «Барби»: в Голливуде вручили премию «Золотой глобус»

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7 января в Калифорнии прошла 81-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус». В этот вечер представители киноиндустрии получили более 20 статуэток. Кроме этого, победителю вручили набор подарков стоимостью около $500 тыс. Туда вошли билеты на самолет, путешествия за границу, кулинарный мастер-класс, сертификат на татуировку, серьги и коллекционное вино.

Награды получили режиссер Кристофер Нолан («Оппенгеймер»), актер Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»), актер Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»), актриса Эмма Стоун («Бедные-несчастные»), актер Киран Калкин («Наследники»), актер Стивен Ян («Грызня»), певица Билли Айлиш (саундтрек к «Барби») и другие. Лучшим драматическим фильмом стал «Оппенгеймер», лучшим мюзиклом — «Бедные-несчастные», а лучшим драматическим сериалом — «Наследники». Всего фильм «Оппенгеймер» получил четыре «Золотых глобуса», а «Барби» — лишь один.

В этом году номинировали трехкратного победителя церемонии Леонардо ДиКаприо, но он награды не получил.

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