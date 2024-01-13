Кадры пожара на складе Wildberries в Шушарах

Крупный пожар произошел на складе Wildberries в поселке Шушары в Санкт-Петербурге. По данным МЧС, площадь пожара достигла 70 тыс. кв. м (сам склад около 100 тыс. кв. м). К его ликвидации привлекли 286 человек и 57 единиц техники. Пожару присвоили максимальный уровень сложности. В Wildberries обещают вернуть деньги тем, чьи заказы сгорят на складе. В компании заявили, что сотрудников эвакуировали, а информации о пострадавших нет.

Очевидцы сообщили о сильной давке и панике среди сотрудников склада. По данным Baza, некоторые сотрудники утверждают, что их не выпускали без досмотра, чтобы они не украли товары. Канал сообщил о двух пострадавших.

Дым от пожара распространился по соседним районам, а пожар видно пассажирам пролетающих на Петербургом самолетов. РИА Новости пишет, что пожар на складе Wildberries стал крупнейшим среди российского ритейла. Ущерб от него предварительно оценили в 11 млрд рублей. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что неисправность электропроводки могла быть причиной пожара. В качестве еще одной из версий рассматривается поджог.