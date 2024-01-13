Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Кадры пожара на складе Wildberries в Шушарах

Пожар на складе Wildberries в Петербурге локализовали на площади 70 тыс. квадратов

Крупный пожар произошел на складе Wildberries в поселке Шушары в Санкт-Петербурге. По данным МЧС, площадь пожара достигла 70 тыс. кв. м (сам склад около 100 тыс. кв. м). К его ликвидации привлекли 286 человек и 57 единиц техники. Пожару присвоили максимальный уровень сложности. В Wildberries обещают вернуть деньги тем, чьи заказы сгорят на складе. В компании заявили, что сотрудников эвакуировали, а информации о пострадавших нет.

Очевидцы сообщили о сильной давке и панике среди сотрудников склада. По данным Baza, некоторые сотрудники утверждают, что их не выпускали без досмотра, чтобы они не украли товары. Канал сообщил о двух пострадавших.

Дым от пожара распространился по соседним районам, а пожар видно пассажирам пролетающих на Петербургом самолетов. РИА Новости пишет, что пожар на складе Wildberries стал крупнейшим среди российского ритейла. Ущерб от него предварительно оценили в 11 млрд рублей. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что неисправность электропроводки могла быть причиной пожара. В качестве еще одной из версий рассматривается поджог.

Что думаешь?
Картина дня
Названа предварительная сумма ущерба от пожара на складе Wildberries в Петербурге
Военная операция на Украине, день 689-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 689-й день
Американский блогер Гонсало Лира умер в украинском СИЗО. Его арест критиковал Илон Маск
Госдеп подтвердил смерть американского блогера Лиры в СИЗО на Украине
В ночь на 13 января в Подмосковье обновился температурный минимум зимы
Работники горящего склада Wildberries пожаловались на досмотр охраны на выходе
Никас Сафронов рассказал, почему Соломин отказался позировать для своего портрета
Пожар на петербургском складе Wildberries оказался крупнейшим среди российского ретейла
Новости и материалы
Спрос на отдых в санаториях превысил предложение
В Британии потребовали Иран прекратить поддержку прокси-сил на Ближнем Востоке
Пожар в строящемся здании недалеко от «Москвы-Сити» локализован
Один человек пропал без вести во время пожара на складе Wildberries
В Британии предрекли уничтожение позиций ВСУ бомбами ФАБ-1500
Названа предварительная причина пожара на петербургском складе Wildberries
Бык забодал 79-летнюю туристку на пляже
«Я переживаю»: Лолита отреагировала на отмену концерта в Омске
Аналитик спрогнозировал курс доллара на следующую неделю
Спасатели сообщили об эвакуации 200 человек из горящего здания в Москве
Пассажирский автобус врезался в остановившуюся фуру в Новосибирске
Россиянин устроил два ДТП, пригрозил участникам ножом и скрылся
Инстасамка раскрыла, имеет ли отношение к перезапуску проекта «Глюкоза»
Лидер клуба РПЛ переходит в европейский клуб
Очевидец рассказал об эвакуации из горящих складов Wildberries в Петербурге
Названа площадь обрушения при пожаре на складе в Петербурге
Евродепутаты партии Орбана указали на двойные стандарты ЕК из-за событий в Польше
Россиянин выдумал ограбление дома, чтобы не отдавать 950 тысяч рублей долга
Все новости
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Льва Рубинштейна
«Крики, давка»: сотрудник склада в Шушарах рассказал об обстановке во время пожара
На Украине анонсировали новые соглашения по гарантиям безопасности
В Липецке произошла авария на сетях теплоснабжения
«Шрамъ, напоминающій о ранѣ»: кто в России отмечает Старый Новый год?
Почему сторонники «дореформенной» орфографии не празднуют Старый Новый год
«Закрыла глаза»: Израиль назвал ООН соучастницей преступлений ХАМАС
Постпред Израиля Эрдан заявил, что ООН должна предстать перед судом в Гааге
США и Великобритания бомбят хуситов
«Не выдержали позора». Сотрудники ДК на Кубани уволились после спектакля «18+»
Полиция проводит проверку новогоднего шоу с эротическими сценами в ДК на Кубани
«Перечеркивание наших ценностей». В Госдуме призвали быть жестче к гостям «голой» вечеринки
Володин: прокуратуре следовало бы жестче реагировать на голую вечеринку Ивлеевой
«Британия с вами — сколько потребуется». Сунак подписал с Зеленским «историческое» соглашение
Медведев: размещение войск Британии на Украине будет объявлением войны России
«Американцы дразнят Тегеран»: кто такие хуситы и почему США их бомбят
Востоковед Супонина видит риск большой войны из-за ударов США по хуситам
«Чтобы знал, как собаке холодно»: мать заставила сына гулять по снегу в носках в -20°С
Екатеринбурженка вывела сына гулять в одних носках в -20°С
«Цены на нефть могут вырасти»: как удары США по Йемену сыграют на руку России
Аналитик Юшков не исключил энергокризиса после ударов США по Йемену
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами