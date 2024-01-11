11 января 2024, 13:34
Фото
Умер Юрий Соломин
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Юрий Соломин, 1988 год
Сцена из спектакля «Униженные и оскорбленные» по роману Ф.М.Достоевского. Литератор Иван Петрович — актер Юрий Соломин, 1976 год
Народные артисты РСФСР Людмила Максакова и Юрий Соломин в фильме «Летучая мышь», 1986 год
Кадр из художественного фильма «Блокада». В роли майора Звягинцева — актер Юрий Соломин, 1974 год
Актеры Владислав Стржельчик в роли генерал-лейтенанта Ковалевского и Юрий Соломин в роли Кольцова в кадре из фильма Евгения Ташкова «Адъютант его превосходительства», 1969
Актер Юрий Соломин, играющий роль Николая II, в гримерной комнате, 1990 год
Юрий Соломин в кадре из кинофильма «Хождение по мукам», 1977 год
Актер Малого театра Юрий Соломин за чтением поздравлений по случаю 25-летия работы в театре, 1982 год
Актеры Ирина Муравьева в роли Филумены Мартурано и Юрий Соломин в роли Доменико Сориано в сцене из спектакля по пьесе Эдуардо де Филиппо «Филумена Мартурано» в постановке Стефано де Лука в Малом театре, 2013 год
Президент России Владимир Путин и актер Юрий Соломин во время церемонии вручения премий в области литературы и искусства в Кремле, 2002 год
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин и актриса Лариса Кичанова выступают на гала-концерте, посвященном открытию Исторической сцены в Государственном академическом Малом театре, 2017 год
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин на творческой встрече в рамках Международного дня театра в филиале Российской государственной библиотеки для молодежи — особняке Носова, 2023 год
Художественный руководитель государственного академического Малого театра России Юрий Соломин у здания Государственного академического Малого театра в Москве, 2016 год
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин
Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер на 89-м году жизни. Несколько дней назад его выписали из больницы, где он провел два месяца: в ноябре 2023 года артиста госпитализировали с инсультом. Впоследствии у него развилась двусторонняя пневмония.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал актерское мастерство в высшем театральном училище имени Щепкина. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах, известен по ролям в картинах «Адъютант его превосходительства», «ТАСС уполномочен заявить», «Хождение по мукам» и другим. В 1990-1991 годах был министром культуры РСФСР.