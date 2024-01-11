Умер Юрий Соломин

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер на 89-м году жизни. Несколько дней назад его выписали из больницы, где он провел два месяца: в ноябре 2023 года артиста госпитализировали с инсультом. Впоследствии у него развилась двусторонняя пневмония.

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал актерское мастерство в высшем театральном училище имени Щепкина. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах, известен по ролям в картинах «Адъютант его превосходительства», «ТАСС уполномочен заявить», «Хождение по мукам» и другим. В 1990-1991 годах был министром культуры РСФСР.