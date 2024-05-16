Мэр Тбилиси заявил о попытке государственного переворота с участием внешних сил

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о попытке внешних сил устроить в Грузии государственный переворот. Выступление политика транслировалось в эфире телекомпании «Рустави 2».

По мнению Каладзе, подтверждением этого является инцидент с присутствием министров иностранных дел Литвы, Эстонии и Исландии на митинге против недавно принятого грузинским парламентом закона об иноагентах. Мэр отметил, что «это не дружба, это враждебность и попытка внедрения поляризации в стране».

«Как вы себе представляете, если бы наш министр иностранных дел прибыл в Ереван и принял участие в митинге оппозиции? Какое было бы отношение? Мы должны называть все своими именами», — заявил Каладзе.

15 мая сообщалось, что в Тбилиси прибыли министры иностранных дел прибалтийских государств и Исландии. Позже они пришли на оппозиционный митинг и выступали там.

14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении неоднозначно воспринимаемый в местном обществе закон об иноагентах. Обсуждение шло на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиции. В итоге за проголосовали 84 депутата, против — 30.

После этого в парламенте Грузии был объявлен красный уровень опасности. На площади Свободы выстроился спецназ и водометы, депутаты покинули здание под охраной полиции.

Согласно принятому закону, все некоммерческие юридические лица и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы, будут обязаны регистрироваться в специальном государственном реестре. Кроме этого, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять Минфину Грузии декларацию о доходах и расходах.

С середины апреля в Грузии проходят акции, участники которых требуют отозвать с рассмотрения законопроект. В свою очередь, сторонники законопроекта полагают, что он поможет избежать инициируемого внешними силами госпереворота.

Ранее президент Зурабишвили пообещала наложить вето на закон об иноагентах.