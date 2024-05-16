Силы ПВО уничтожили два дрона над Тульской областью

В Тульской области силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает областное министерство по региональной безопасности.

По информации ведомства, в ночь на 16 мая дежурные средства ПВО министерства обороны уничтожили в небе над Тульской областью два дрона.

В области было организовано реагирование экстренных служб. Пострадавших и разрушений не имеется.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что система ПВО успешно сбила беспилотный летательный аппарат над Почепским районом.

За прошедшие ночь и утро Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали шесть регионов России: Севастополь, Татарстан, Белгородскую, Курскую, Брянскую и Ростовскую области. Министерство обороны РФ прокомментировало все удары, кроме последнего.

Ранее сообщалось, что солнечная активность оказала влияние на работу дронов ВСУ в зоне СВО.