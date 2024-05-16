Суд отказал в переводе «шамана» Габышева на лечение в больницу общего типа

Уссурийский городской суд в Приморье отклонил запрос об изменении метода лечения якутского «шамана» Александра Габышева с особого на общий. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева агентству РИА Новости.

По словам Оленевой, суд принял решение отклонить представление о смене принудительного медицинского вмешательства в медицинском учреждении, предоставляющем психиатрическую помощь в специализированных стационарных условиях, на принудительное лечение в медицинском учреждении, предоставляющем психиатрическую помощь в общих стационарных условиях.

Защитники Габышева заявили в социальных сетях о своем намерении подать апелляцию против этого решения.

В феврале шаману Габышеву уже отказывали в смягчении режима лечения. В декабре 2023 года Уссурийский райсуд также отказал в переводе Габышева в психиатрический стационар общего типа. По словам Прянишникова, прокурор посчитал, что Габышев опасен для общества.

Габышева задержали в сентябре 2019 года на федеральной трассе М-53 «Байкал» во время путешествия в Москву. Его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, после чего он был отпущен. В отношении Габышева возбуждено уголовное дело по обвинению в призывах к экстремизму.

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