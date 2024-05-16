Суд передал акции одного оборонного завода в госсобственность по иску Генпрокуратуры

Жуковский районный суд Калужской области передал акции Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) в государственную собственность по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Эту информацию можно найти на официальном сайте суда, сообщает ТАСС.

Согласно опубликованным материалам, суд удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора РФ и перевел акции КСПЗ в собственность государства. В документах отмечается, что владельцами акций предприятия являлись Хорхе Портилья-Сумин, Михаил Гимбатов, Светлана Косорукова, Игорь Пивоваров, Марина Сахарова, Максим Черных, Елена Прудис и компания Hammond Directors LTD. Они не согласились с решением суда и уже подали апелляцию.

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