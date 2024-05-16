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Суд передал акции одного оборонного завода в госсобственность по иску Генпрокуратуры

Суд передал акции Климовского патронного завода в госсобственность

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Жуковский районный суд Калужской области передал акции Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) в государственную собственность по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Эту информацию можно найти на официальном сайте суда, сообщает ТАСС.

Согласно опубликованным материалам, суд удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора РФ и перевел акции КСПЗ в собственность государства. В документах отмечается, что владельцами акций предприятия являлись Хорхе Портилья-Сумин, Михаил Гимбатов, Светлана Косорукова, Игорь Пивоваров, Марина Сахарова, Максим Черных, Елена Прудис и компания Hammond Directors LTD. Они не согласились с решением суда и уже подали апелляцию.

До этого НОВАТЭК заказал в России три турбины для «Арктик СПГ-2». Несмотря на прямые санкции США, НОВАТЭК сохраняет планы по запуску проекта «Арктик СПГ-2» и заказал в компании «Силовые машины» три газовых турбины для электроснабжения строящегося завода.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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