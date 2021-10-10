Муратов считает, что Нобелевскую премию мира стоило вручить всей «Новой Газете»

Главный редактор «Новой Газеты» Дмитрий Муратов, который получил Нобелевскую премию мира, ожидал, что награда будет присуждена всей редакции издания, а не ему лично. Об этом он заявил в интервью Der Spiegel, сообщает ТАСС.

Он напомнил, что издание номинировали уже три или четыре раза.

«К нам в редакцию даже приходило агентство «Рейтер», чтобы с нами дождаться объявления лауреатов Нобелевской премии мира. В этой связи я в этот раз не сильно волновался, но я думал, правда, что награда будет присуждена газете. Когда выяснилось, что она присуждается мне самому, то честно говоря, это было неприятно», — признался Муратов.

Муратова и филиппинскую журналистку, главу расследовательского сайта Rappler Марии Рессе наградили «за усилия по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

С наградой российского журналиста поздравили в том числе президент США Джо Байден, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, первый президент СССР Михаил Горбачев и правительство России.

Известно, что часть от положенной Муратову премии — около $1,14 млн — Муратов переведет в фонд «Круг добра», помогающим детям с тяжелыми и редкими заболеваниями, который был создан в начале 2021 года указом президента России Владимира Путина.