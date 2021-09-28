Минсельхоз предложил разрешить менять на этикетке «игристое вино» на «шампанское»

Минсельхоз РФ подготовил законопроект, по которому производителям разрешается менять на этикетке «игристое вино» на «шампанское» для продукции с таким наименованием места происхождения в случае, если оно будет зарегистрировано согласно российскому законодательству. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

«Законопроектом предусматривается внесение изменений в федеральный закон № 468-ФЗ, устанавливающих возможность указания на этикетке винодельческой продукции обозначения «шампанское» для продукции с данным наименованием места происхождения», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Поправка вносит изменения в статью закона о виноградарстве и виноделии, которая регулирует маркировку и розничную продажу винодельческой продукции.

2 июля президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать слово «шампанское» только в отношении напитка, который был произведен в России.

Впоследствии стало известно, что из-за поправок в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые предполагают изменение наименования шампанского на игристое вино, дистрибьютор Moet Hennessy заявил о приостановке отгрузки шампанского в Россию. В компании отметили, что со вступлением в силу этого законопроекта производителю придется проводить пересертификацию продукции.

5 июля Еврокомиссия заявила, что они не согласны с утвержденным в России законом о виноделии, поэтому предпримут необходимые шаги для защиты прав европейских компаний.