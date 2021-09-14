Квартира на Совхозной улице стала непригодной для жизни

В квартире на юго-востоке Москвы, где насмерть отравились арбузом бабушка и внучка стало невозможно жить. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на родственника оставшейся в живых мамы девочки.

Он рассказал, что сотрудники экстренных служб демонтировали в квартире водопроводные, вентиляционные и канализационные трубы. По его словам, они постоянно приезжают квартиру, чтобы взять пробы для анализа.

Коммунальщики обещают восстановить инженерные коммуникации за свой счет, добавил родственник.

Комментируя трагедию, он отметил, что погибшая пенсионерка не страдала психическими расстройствами и добавить по неосторожности какое-либо чистящее средство в пищу не могла.

Ранее сообщалось, что потерявшая родных из-за отравления арбузом женщина выписалась из больницы.

8 сентября семья купила арбуз в магазине «Магнит», который находится в доме на Совхозной улице в Москве. На следующий день женщинам и девочке стало плохо, их госпитализировали. В больнице пожилая женщина и ее внучка скончались.