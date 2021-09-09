Дворкович рассказал, когда в России появится полноценная переработка мусора

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович заявил, что полноценная переработка мусора в России заработает, скорее всего, к 2030 году. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

«Из-за того, что мы сильно отстали, этот процесс займет много лет – наверное, не менее десятилетия. К 2030 году вполне реалистично создать хорошую систему переработки и утилизации мусора. Но критически необходимый задел, я думаю, лет за пять можно сделать. Надо просто не сидеть сложа руки», — подчеркнул Дворкович.

Он отметил, что к вопросам переработки и утилизации мусора необходимо относится прагматично.

По словам Дворковича, не стоит «смотреть только в одну сторону и делать то, что мир сделал уже 10-15 лет назад – это может оказаться менее выгодным, чем новые варианты».

Ранее стало известно, что завод по переработке пластиковых отходов откроют в Егорьевском городском округе Подмосковья к концу следующего года.

Председатель совета директоров компании «Эколайн» — крупного мусорного оператора Москвы и Московской области — Евгений Михайлов утверждает, что предприятие станет крупнейшим в России в своем роде.