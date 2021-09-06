Иммунолог назвал особенности «мю»-штамма коронавируса

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о том, что «мю»-штамм коронавируса менее опасен, чем вариант «дельта».

«Всемирная организация здравоохранения ему присвоила пометку «вызывает интерес». Там отметили, что необходимо национальным органам здравоохранения отслеживать распространение этого штамма», — сказал он.

Эксперт уточнил, что данная разновидность коронавируса начала распространяться сначала в Южной Америке. По мнению западных иммунологов, «мю»-штамм будет вызывать локальные вспышки и о массовой заболеваемости пока речи не идет.

По словам Болибока, во время исследования варианта «мю» врачи обнаружили необычную мутацию в генетическом коде данного штамма, однако до настоящего времени не понятно его влияние на организм человека. Специалист также напомнил, что в России пока не зафиксированы случаи заболевания «мю»-штаммом.

Ранее сообщалось, что, по мнению американских специалистов, «мю»-штамм коронавируса способен обходить защиту, которую формируют определенные антитела. Об этом заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.