В Омске в ДТП с маршруткой пострадали семь человек

В Омске вечером в среду, 1 сентября, иномарка въехала в бок маршрутного автобуса и опрокинула его — в результате пострадали семь человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службы МВД по Омской области и регионального Министерства здравоохранения.

«Предварительно установлено, что водитель автомобиля Mitsubishi Outlander, женщина 1977 года рождения, двигаясь по улице Масленникова со стороны Ленинградского моста, на пересечении с проспектом Карла Маркса выехала на перекресток на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с маршрутным автобусом, который от удара опрокинулся на правый бок», — рассказали в полиции.

По информации МВД, в момент аварии в салоне автобуса находилось 12 пассажиров, троим из них и водителю Mitsubishi потребовалась медицинская помощь.

«Пятерых омичей доставили с места происшествия в больницу каретами скорой помощи, еще двое обратились за медицинской помощью самостоятельно позже. На данный момент в стационаре пребывают два человека», — прокомментировали инцидент в пресс-службе Минздрава.

Врачи отметили, что состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.

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