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В Башкирии женщина выбросила чужого ребенка из окна роддома

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В Стерлитамаке женщина выбросила чужого новорожденного из окна роддома, сообщает Telegram-канал Baza.

Накануне в городском роддоме провели операцию кесарева сечения двум женщинам. Через некоторое время после операции одна из мам подошла к кроватке с младенцем чужой женщины. Она взяла его на руки и бросила из окна третьего этажа. Ребенка не удалось спасти.

На месте находятся правоохранители, проводится проверка. Сама пациентка никак не комментирует произошедшее. Ее ребенка изолировали.

Иные подробности не приводятся.

Уточняется, что недавно женщину, убившую ребенка, сняли с учета в психоневрологическом диспансере, по итогу заключив, что опасности для общества она не несет.

Ранее новорожденную девочку, завернутую в куртку и пакет, обнаружили в центре Москвы в мусорном контейнере — ребенку было не больше суток. Женщину, оставившую ребенка, позже нашли и задержали.

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