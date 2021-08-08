Инфекционисты рассказали, как избежать вспышек коронавируса среди детей

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев предупредил о возможности активного распространения коронавируса среди детей, сообщает ТАСС.

«Скоро конец каникул, опять все приедут, привезут новые штаммы. Препятствия, чтобы дети могли друг друга заражать, нет: тесное общение в коллективе, дети как правило маски не носят <...>. С появлением других, более заразных, штаммов это все может увеличиваться и увеличиваться», — сказал он.

Чтобы избежать возможных вспышек заражения коронавирусом среди детей необходимо как можно быстрее вакцинировать взрослых. По словам Малышева, привитый может спасти в своем окружении до трех человек.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков согласился с коллегой и напомнил, что эволюция любого вируса направлена на то, чтобы научиться заражать как можно больше людей. Исходный штамм коронавируса и его первые мутации не заражали детей активно, однако последняя статистика говорит о том, что грудные дети стали болеть COVID-19 в 26 раз чаще, чем это было зимой в начале 2021 года.

Ранее доктор Комаровский рассказал, почему дети стали чаще болеть коронавирусом.