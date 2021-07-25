Москвич заставлял малолетнего сына делать «закладки»

В Москве полиция задержала предполагаемого наркоторговца, который привлек к сбыту запрещенных веществ собственного ребенка, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, родители находятся в разводе, несовершеннолетний сын живет с матерью. На выходных отец забирал сына и заставлял его делать «закладки» с наркотиками.

Уточняется, что самого наркоторговца задержали, остановив его автомобиль на МКАД. Правоохранители обнаружили в салоне несколько десятков свертков с мефедроном.

Подозреваемого задержали, а мальчика вернули его маме. Других подробностей не приводится.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянам рассказали, как бороться с «закладчиками» в подъездах.