На сирийском газовом заводе прогремел взрыв

В сирийской провинции Дейр-эз-Зора прогремел взрыв на газоперерабатывающем заводе «Коноко», который находится неподалеку от военной базы США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сирийское агентство «Сана».

По данным СМИ, взрыв произошел до полуночи по местному времени. Данных о пострадавших в результате инцидента пока нет.

Ранее сообщалось, что военные США попали под обстрел в Коноко, Сирия. Информации о пострадавших также пока нет.

В конце июня район дислокации американских вооруженных сил около нефтяного месторождения «Омар» в сирийской провинции Дейр эз-Зор был обстрелян: разорвалось не менее восьми снарядов.

До этого стало известно, что ВВС США в ночь на понедельник, 28 июня, нанесли авиаудары по двум целям на территории Сирии, и одной — на территории Ирака. Как сообщил Пентагон, данные объекты использовали несколько поддерживаемых Ираном группировок боевиков, в том числе ополчение «Катаиб Хезболла» и «Катаиб Сайид аш-Шухада» (организации запрещены в России).