Путин поздравил секретаря Совета безопасности с 70-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил секретаря Совета безопасности РФ генерала армии Николая Патрушева с 70-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте президента.

«Знаю, что главным для Вас, как истинного патриота, было и остаётся служение России и нашему народу. Желаю Вам здоровья и успехов – на благо Отечества», — говорится в сообщении.

В своем поздравлении президент отмечает, что с секретарем Совета безопасности их связывают долгие годы дружбы и совместной работы, и на всех этапах профессионального пути Патрушев «неизменно демонстрировал высокие деловые качества, блестящую эрудицию и аналитические способности, умение брать на себя личную ответственность за решение важных, востребованных временем задач».

Путин также подчеркивает, что, во многом благодаря опыту и организаторскому таланту юбиляра аппарат Совета Безопасности Российской Федерации трудится как «слаженная, компетентная команда и содействует эффективному решению ключевых проблем обеспечения национальной безопасности, экономического развития страны, внешней политики и государственного строительства».

Ранее Патрушев рассказал об утвержденной в июле стратегии национальной безопасности России. Документ устанавливает цели по экономической устойчивости страны к санкциям, внешним и внутренним угрозам. По его словам, ключевым фактором повышения конкурентоспособности России становится лидерство в развитии науки и технологий. Кроме того, высшим приоритетом стратегия называет сбережение народа России.