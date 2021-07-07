Небольшая облачность и до 29°C ожидаются в Москве 7 июля

Воздух в Москве 7 июля прогреется до 27-29°C, сообщает Гидрометцентр России.

Отмечается, что в Подмосковье температура составит 25-30°C.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы, что жара сохранится в городе до середины июля. Из-за жары и отсутствия дождей повысится пожароопасность в столичном регионе.

С волной тепла в Москве наступят высокие ночные температуры. Ночью воздух в столице может прогреваться до +24°C и это грозит тепловым стрессом для организма. В течение суток, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, не будет отдыха от жары.

Вильфанд предупредил, что волна тепла в Московском регионе окажется нарастающей.

Температура, начиная с воскресенья, 11 июля, будет на 7 градусов выше климатической нормы.

Главный внештатный специалист-эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов заявил, что аномально жаркая погода может сказаться на здоровье больных сахарным диабетом.