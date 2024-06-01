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Украинский военный заявил о тяжелом положении ВСУ на восточной периферии фронта

Полковник Селезнев: украинской армии очень тяжело на восточном фланге фронта

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Andriy Andriyenko/AP

Украинские войска столкнулись с сильными затруднениями на восточном фланге в зоне проведения специальной военной операции (СВО). С таким заявлением выступил бывший руководитель пресс-службы генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Владислав Селезнев в беседе с местным телеканалом НТА.

«На восточном фланге российско-украинского фронта ситуация намного более сложная», — утверждает военный.

По его оценке, сложности вызваны сильным преимуществом Вооруженных сил (ВС) России как в количественном живом ресурсе, так и в артиллерийском вооружении, и в авиационной технике.

Наиболее напряженными участками полковник назвал Покровское, Кураховское и Краматорское направления.

«Там противник задействует невероятное количество ресурсов», — констатировал Селезнев.

Перед этим британский аналитик Александр Меркурис заявлял, что украинские солдаты оказались отрезаны от основных боевых частей в Волчанске Харьковской области в зоне спецоперации.

Ранее в Венгрии оценили положение ВСУ не поле боя.

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Операция на Украине
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