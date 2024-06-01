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Путин выразил соболезнования родным скончавшегося депутата Чилингарова

Песков: Путин в телеграмме выразил соболезнования родным депутата Чилингарова

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму родным депутата Государственной думы Артура Чилингарова, в которой выразил свои соболезнования в связи с его кончиной. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера, передает ТАСС.

«Президент выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Чилингарова. Они действительно многие годы дружили, очень хорошо знали друг друга. И президент направил телеграмму с соболезнованием родным и близким Героя России», — сказал Песков.

Чилингаров ушел из жизни в возрасте 84 лет. Комментируя новость об этом, спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин напомнил, что покойный парламентарий был первопроходцем и самоотверженным исследователем Арктики и Антарктики. Чилингаров — доктор географических наук, который внес огромный вклад в изучение и освоение Мирового океана. Более того, он много лет работал в экстремальных условиях и совершил не один трудовой подвиг.

Ранее из жизни ушел бывший премьер СССР Николай Рыжков.

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