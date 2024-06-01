Моуринью о работе в «Фенербахче»: еще ничего не решено

Португальский тренер Жозе Моуринью признался в том, что он хочет возглавить турецкий «Фенербахче», передает ASpor.

«Еще ничего не решено, но да, я хочу возглавить в «Фенербахче». Квалификация в Лигу чемпионов будет непростой. Нам предстоит пройти три раунда. Восемь игроков не смогут участвовать в предсезонных сборах из-за Евро-2024. Но я люблю вызовы», — сказал Моуринью.

Предыдущим местом работы португальца была итальянская «Рома». 16 января клуб объявил, что Моуринью покидает пост главного тренера. Он работал в клубе с мая 2021 года. Португалец привел команду к победе в Лиге конференций в сезоне-2021/22. В прошлом сезоне «Рома» стала финалистом Лиги Европы.

Моуринью известен по работе в «Порту», лондонском «Челси», «Интере», «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». С «Порту» в 2004 году впервые выиграл Лигу Чемпионов. С «Челси» он трижды стал чемпионом Англии, с «Интером» — дважды чемпионом Италии и победителем Лиги чемпионов, с «Реалом» — один раз выиграл Ла Лигу. С «Манчестером» он побеждал в Лиге Европы.

Ранее Моуринью назвал дату своего ухода из футбола.