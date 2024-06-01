Определились все участники РПЛ сезона-2024/25

После стыковых матчей за право играть в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2024/25 определились все участники чемпионата России.

В следующем сезоне в РПЛ сыграют петербургский «Зенит», «Краснодар», московские «Динамо», «Локомотив», Спартак» и ЦСКА, «Ростов», казанский «Рубин», самарские «Крылья Советов», грозненский «Ахмат», воронежский «Факел», «Оренбург», нижегородский «Пари НН», подмосковные «Химки», махачкалинское «Динамо», тольяттинский «Акрон».

13 июля состоится матч за Суперкубок России. Новый сезон РПЛ начнется 20 июля.

Действующим чемпионом России является петербургский «Зенит». Подопечные Сергея Семака победили в РПЛ в шестой раз подряд.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее был назван худший судья России.