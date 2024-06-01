В Госдуме поспорили с екатеринбургским митрополитом о реализации женщин

Женщина должна реализоваться не только как мать, но и в других своих ролях, чтобы почувствовать свое счастье и яркость жизни, заявила «Газете.Ru» депутат Госдумы Ксения Горячева. Так она прокомментировала заявление екатеринбургского митрополита Евгения (Кульберга), призвавшего женщин реализовать себя в семье и детях, а не конкурировать с мужчинами. По словам Горячевой, реализация женщины только в качестве матери может привести к дальнейшим кризисам.

«Он (митрополит Евгений. — «Газета.Ru») имеет право на свою картину мира и свое понимание мироустройства. Отвечая оторвано от высказывания митрополита, скажу следующее: женщина может, и должна реализоваться не только в роли матери. Здорово, когда она реализована и в других своих ролях, чтобы чувствовать яркость жизни, свое счастье, потому что дети вырастают. Если есть реализация только в этой роли, то дальше происходит немало кризисов, в том числе психологических, когда женщине нужно вообще заново понимать, кто она такая кроме этой роли. Случается захват ребенка, неготовность разрешить ему быть взрослым и принимать решения. Когда мы жалуемся на инфантильность будущих поколений, это в том числе связано с тем, что сами родители не готовы своим детям давать ответственность и разрешать им жить свою жизнь. Поэтому здесь женщины крутые ученые, женщины крутые бизнесмены, женщины классные дизайнеры, режиссеры. Вообще женщины в разных профессиях реализуются и только привносят туда много разнообразия, творчества, иных подходов. Мне кажется, мы должны говорить больше про человека», — сказала она.

Горячева отметила, что в семье должны реализовываться не только женщины, но и мужчины. По ее словам, оба родителя должны посвящать себя детям и при этом заниматься другой деятельностью.

«Почему мы не говорим о том, что папа должен реализоваться в роли родителя? Я действительно считаю, что оба родителя должны реализоваться и посвящать себя детям в определенной степени. А также быть реализованными в других областях: в профессиональных, творческих, в своих хобби. Это абсолютно нормально. Не папа помогает маме воспитывать детей, а мама с папой воспитывают детей и делают еще что-то, реализуются еще в чем-то. Вообще это всегда дело семейное, как там распределены роли, кто чем занимается, что должен делать и как человеку жить свою жизнь», — заключила она.

До этого екатеринбургский митрополит Евгений (Кульберг) во время Международного женского форума назвал борьбу женщин за права «реализацией мечт похотливых мужчин». Он призвал девушек не конкурировать с мужчинами, а реализовывать свою женственность и правильно формулировать свои права, не поддаваясь внешнему давлению. Священнослужитель обвинил феминистское движение в крахе брачного института и подчеркнул, что право на аборт было навязано женщинам искусственно. По его мнению, истинные права представительниц женского пола заключаются в стремлении стать женой и матерью, рожать и воспитывать детей. Не реализуя означенное предназначение, женщины в социальном плане становятся «плохой копией мужчин».

Ранее глава РПЦ предложил запретить склонение женщин к аборту.