Россиянам рассказали, какой завтрак улучшит работу мозга

Врачи порекомендовали есть на завтрак хлеб, авокадо, нежирное мясо и какао. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на выпуск программы «Жить здорово!».

«Хлеб — это углеводы, углеводы это сахар, а сахар — глюкоза — нужна нашему мозгу, чтобы он питался», — рассказал врач Коновалов.

Курица богата белком, который важен для концентрации внимания и работы мозга. Кроме того, он надолго дает ощущение сытости.

Добавить к завтраку можно авокадо. Оно богато аминокислотой тирозином, которая улучшает проводимость нервных импульсов.

Кофе врачи рекомендовали заменить на какао. Этот напиток расширяет сосуды и обеспечивает приток крови и питательных веществ к головному мозгу.

До этого врач рассказала, что орехи и авокадо на завтрак помогут зарядиться энергией на весь день. Каши, хлеб и блюда из яиц также могут быть частью здорового завтрака. Врач порекомендовала выбирать цельнозерновой хлеб, а также избегать сахара.

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