проект

>

Россиянам рассказали, какой завтрак улучшит работу мозга

Врач Коновалов: хлеб содержит глюкозу, необходимую для питания мозга

close
100%
Freepik.com

Врачи порекомендовали есть на завтрак хлеб, авокадо, нежирное мясо и какао. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на выпуск программы «Жить здорово!».

«Хлеб — это углеводы, углеводы это сахар, а сахар — глюкоза — нужна нашему мозгу, чтобы он питался», — рассказал врач Коновалов.

Курица богата белком, который важен для концентрации внимания и работы мозга. Кроме того, он надолго дает ощущение сытости.

Добавить к завтраку можно авокадо. Оно богато аминокислотой тирозином, которая улучшает проводимость нервных импульсов.

Кофе врачи рекомендовали заменить на какао. Этот напиток расширяет сосуды и обеспечивает приток крови и питательных веществ к головному мозгу.

До этого врач рассказала, что орехи и авокадо на завтрак помогут зарядиться энергией на весь день. Каши, хлеб и блюда из яиц также могут быть частью здорового завтрака. Врач порекомендовала выбирать цельнозерновой хлеб, а также избегать сахара.

Ранее ученые выяснили, как бесплатно получить суточную дозу витамина D.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами