В Кировоградской области произошел взрыв

В городе Кропивницкий в Кировоградской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Кропивницком прозвучал взрыв, передают наши корреспонденты», — говорится в сообщении.

До этого также сообщалось, что в Кропивницком произошел взрыв. Воздушная тревога в регионе звучала с 13:55 до 14:32 по московскому времени. Также воздушная тревога звучала в Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областью.

1 июня стало известно, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар по объектам энергосистемы Украины. Об этом сообщило Министерство обороны России. Обстрел был назван ответом на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) поразить энергетические объекты в РФ.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось о взрыве в районе аэродрома в Кропивницком.