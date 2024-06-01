В Эстонии заявили об отсутствии плана Б по Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас ответила на вопрос, есть ли у Эстонии план Б на тот случай, если Россия победит в вооруженном конфликте против Украины. Ее слова приводит Би-би-си.

«У нас нет плана Б для российской победы», — заявила она.

По ее словам, тогда союзники «перестали бы перестали фокусироваться на плане A (победе Украины)».

Она отметила, что сторонники Киева не должны поддаваться пессимизму, так как «победа Украины — это не только вопрос территории».

«Если Украина вступит в НАТО, пусть даже без каких-то территорий, то это победа, потому что тогда она окажется под зонтиком НАТО», — заявила она.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что единого представления о том, что считать «победой Украины», нет на Западе и внутри самой страны. Дипломат сообщил, что украинцы «хотят победы», но при этом не все готовы идти воевать. Также Кулеба отметил в интервью, что вступление Украины в НАТО в тех границах, которые сейчас контролируют ВСУ, является рискованным.

Ранее первая группа французских военных инструкторов направилась на Украину.