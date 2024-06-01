Стали известны последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Украинские военные в ходе обстрела города Белгорода повредили 13 жилых домов и 16 автомобилей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на административный центр региона в одном из многоквартирных домов оказалась пробита кровля. Но, по словам главы субъекта, повреждения незначительные.

«Различные повреждения выявлены в 12 частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены кровли и фасады. Также повреждены 16 автомобилей», — уточнил Гладков.

Кроме того, во время обстрела урон получили четыре частных жилых домовладения в селе Таврово в Белгородском районе. Осколки украинских снарядов пробили крыши зданий, а также повредили три автомобиля и три надворных постройки.

В поселке Разумное и селе Никольское, в свою очередь, были повреждены кровля гаража и крыша одного частного домовладения соответственно. Более того, урон получило одно транспортное средство в поселке Новосадовый.

«На местах работают оперативные службы», — подчеркнул губернатор региона.

Вечером 1 июня на территории Белгородской области сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). Средства защиты сбили несколько воздушных целей на подлете к административному центру региона. В результате их осколки упали у Центрального рынка и на территории села Таврово.

Ранее в белгородском селе Репяховка после атаки украинского дрона загорелась сухая трава.