«Пари НН» сохранил место в РПЛ

Нижегородский «Пари НН» сохранил место в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв во втором стыковом матче тульский «Арсенал».

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей точными ударами отметились Кирилл Боженов и Эрвинг Ботака-Иобома.

В первом матче «Арсенал» одержал победу со счетом 2:1. В составе победителей отличились 22-летний полузащитник Максим Кайнов и 25-летний защитник Эрвин Ботака-Иобома, голы были забиты на второй и 32-й минутах соответственно.

Эрвин Ботака-Иобома также отличился в свои ворота, поразив их на восьмой минуте игры.

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