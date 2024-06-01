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«Пари НН» сохранил место в РПЛ

«Пари НН» обыграл тульский «Арсенал» и сохранил место в РПЛ

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Григорий Соколов/РИА Новости

Нижегородский «Пари НН» сохранил место в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв во втором стыковом матче тульский «Арсенал».

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе победителей точными ударами отметились Кирилл Боженов и Эрвинг Ботака-Иобома.

В первом матче «Арсенал» одержал победу со счетом 2:1. В составе победителей отличились 22-летний полузащитник Максим Кайнов и 25-летний защитник Эрвин Ботака-Иобома, голы были забиты на второй и 32-й минутах соответственно.

Эрвин Ботака-Иобома также отличился в свои ворота, поразив их на восьмой минуте игры.

Лучшей командой Первой лиги по итогам сезона стали «Химки». Вместе с ними прямую путевку в элитный дивизион завоевало махачкалинское «Динамо». Также путевку в РПЛ завоевал тольяттинский «Акрон», одолев по сумме двух матчей екатеринбургский «Урал».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Ранее сообщалось о том, что московский ЦСКА может вернуть Виктора Гончаренко в качестве главного тренера.

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