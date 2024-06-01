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Россиянам рассказали, как сохранить идеальное зрение до глубокой старости

Офтальмохирург Иванов: до старости можно сохранить идеальное зрение вдаль

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Сохранить идеальное зрение вдаль помогут регулярные осмотры у офтальмолога. Сберечь зрение вблизи сложнее: оно ухудшается у большинства людей в 40 лет. Об этом ИА PrimaMedia рассказал офтальмохирург Центра восстановления зрения в городе Южно-Сахалинск Виталий Иванов.

«Если у человека 100% зрение вдаль (в нашей стране это соответствует остроте зрения вдаль 1,0), то оно может сохраниться таким хоть до 100 лет. Но именно для дали. Примерно в 40 лет у любого хорошо видящего человека вдаль начинается возрастная дальнозоркость (пресбиопия) — начинает снижаться зрение вблизи. И если в 40 лет нужны очки для чтения +0,25, то к 55 годам, когда этот процесс обычно стабилизируется, то очки для близи нужны уже +2.5», — рассказал врач.

Сохранить зрение хорошим до глубокой старости помогают регулярные осмотры у офтальмолога. Ранняя диагностика и лечение заболеваний играют ключевую роль в поддержании здоровья глаз.

До этого врачи рассказали, что упражнения для глаз помогают снять напряжение, но не улучшить зрение. Врач Начинкин отметил, что проверка зрения даже при отсутствии жалоб один-два раза в год защитит от слепоты.

Ранее россиян предупредили о возможном появлении клещей-монстров в Подмосковье.

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