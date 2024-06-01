Москвичей предупредили об экстренном ухудшении погоды

Московское управление МЧС сообщило в своем Telegram-канале, что по прогнозам синоптиков в ближайшие 1-2 часа местами по Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, град.

Отмечается, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с.

МЧС рекомендовало автомобилистам снизить скорость, избегать внезапных маневров. Кроме того, дана рекомендация не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, также пешеходам не стоит прятаться под деревьями и подобными конструкциями.

1 июня городские службы предупредили о сильной жаре днем в Москве. В частности, москвичам посоветовали избегать длительного пребывания на улице из-за жары.

До этого сообщалось, что 1 июня в Москве и Подмосковье ожидаются жара и грозы, местами возможен даже град. В Москве воздух прогреется до +28 — +30°С, в Московской области — до +26 — +31°С.

Ранее стало известно, что в Московском регионе выпало аномальное количество осадков.