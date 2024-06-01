проект

>

Россиянам рассказали, в каких случаях галлюцинации нормальны

Психиатр Павленко: у здоровых людей могут быть галлюцинации при недосыпе

close
100%
Shutterstock

Слуховые галлюцинации могут возникать у  здоровых людей при сильном стрессе или недосыпе. Об этом РИАМО рассказала врач-психиатр центра ментального здоровья «Эмпатия» в  Москве Лолита Павленко.

Врач добавила, что у  здоровых людей также могут быть слуховые галлюцинации перед сном или в  периоды пробуждения. Они легко рассеиваются, когда человек пытается распознать их  источник. От «нездоровых» связанные со сном галлюцинации отличает то, что человек осознает их  природу, то есть критически относится к  ним.

Если слуховые галлюцинации вызывают стойкий дискомфорт, нарушают привычный уклад жизни, — у человека могут быть шизофрения, пограничное расстройство личности, депрессия, биполярное расстройство и  другие заболевания. При этом нужно немедленно обратиться к  врачу-психиатру.

До этого психиатр рассказал, что засыпать под монотонные подкасты неопасно, если человек с помощью подкастов пытается отвлечься от мешающих заснуть мыслей.

Ранее ученые нашли новый фактор риска эпилепсии у людей старше 60 лет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами