Россиянам рассказали, в каких случаях галлюцинации нормальны

Слуховые галлюцинации могут возникать у здоровых людей при сильном стрессе или недосыпе. Об этом РИАМО рассказала врач-психиатр центра ментального здоровья «Эмпатия» в Москве Лолита Павленко.

Врач добавила, что у здоровых людей также могут быть слуховые галлюцинации перед сном или в периоды пробуждения. Они легко рассеиваются, когда человек пытается распознать их источник. От «нездоровых» связанные со сном галлюцинации отличает то, что человек осознает их природу, то есть критически относится к ним.

Если слуховые галлюцинации вызывают стойкий дискомфорт, нарушают привычный уклад жизни, — у человека могут быть шизофрения, пограничное расстройство личности, депрессия, биполярное расстройство и другие заболевания. При этом нужно немедленно обратиться к врачу-психиатру.

До этого психиатр рассказал, что засыпать под монотонные подкасты неопасно, если человек с помощью подкастов пытается отвлечься от мешающих заснуть мыслей.

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