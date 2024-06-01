На концерте «Пикника» усилили контроль после теракта в «Крокусе»

На перенесенном после теракта концерте группы «Пикник» усилили меры безопасности. Об этом рассказал присутствующий на мероприятии журналист РИА Новости.

По данным СМИ, на входе фанатов попросили выбросить все напитки, а также просканировать рюкзаки и большие сумки. Возле концертного зала по периметру дежурят сотрудники полиции.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО. Мужчинам грозит пожизненное заключение.

Арестованы также братья Диловар и Аминчон Исломовы и их отец Исроил, которые продали нападавшим белый Renault Symbol, Алишер Касимов, сдавший террористам квартиру, Назримад Лутфуллои, Якубджони Юсуфзода и Мухаммад Шарипзода, — троих подозревают в финансировании теракта.

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