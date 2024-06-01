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На концерте «Пикника» усилили контроль после теракта в «Крокусе»

Зрителям запретили проносить воду на концерт «Пикника» после теракта

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Евгения Новоженина/РИА Новости

На перенесенном после теракта концерте группы «Пикник» усилили меры безопасности. Об этом рассказал присутствующий на мероприятии журналист РИА Новости.

По данным СМИ, на входе фанатов попросили выбросить все напитки, а также просканировать рюкзаки и большие сумки. Возле концертного зала по периметру дежурят сотрудники полиции.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО. Мужчинам грозит пожизненное заключение.

Арестованы также братья Диловар и Аминчон Исломовы и их отец Исроил, которые продали нападавшим белый Renault Symbol, Алишер Касимов, сдавший террористам квартиру, Назримад Лутфуллои, Якубджони Юсуфзода и Мухаммад Шарипзода, — троих подозревают в финансировании теракта.

Ранее Саша Митрошина задолжала ФНС 96 миллионов рублей.

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