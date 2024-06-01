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Мужчина сломал бедренную кость во время кашля из-за любви к газировке

Oddity Central: из-за любви к газировке кости мужчины стали тонкими как у старика

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Freepik

35-летний мужчина из Китая сломал бедренную кость во время приступа кашля. Об этом сообщает Oddity Central. 

Врачи из провинции Фуцзянь в Китае сообщили о редком случае перелома бедренной кости у 35-летнего мужчины. В молодом возрасте такая травма обычно происходит при автомобильной аварии или в результате падения с большой высоты. После сильного кашля пациент почувствовал острую боль. Он посчитал, что это простой спазм. Когда из-за боли ему стало трудно ходить, мужчина решил обратиться за медицинской помощью.

Рентгеновский снимок показал перелом бедра, однако не было признаков каких-либо физических травм. При этом плотность костей пациента была такой же, как у среднего 80-летнего мужчины.

Анализы подтвердили, что пациент не страдает никакими заболеваниями костей. Поэтому врачи пришли к выводу, что перелом произошел из-за пристрастия мужчины к кока-коле, в целом нездоровой диеты и отсутствия физических упражнений.

Мужчина рассказал врачам, что практически заменил воду на сладкие газированные напитки. Они содержали ортофосфорную кислоту, которая вступает в реакцию с кальцием из пищи, мешая его усвоению. Поэтому чрезмерное употребление таких напитков может привести к истончению костей.

Ранее врач рассказал, какая пища помогает похудеть в талии и укрепить кости.

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