ВСУ атаковали приграничный регион с помощью FPV-дрона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали FPV-дроном село Борки Валуйского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома. Никто из мирных жителей не пострадал», — написал глава региона.

По его словам, на месте работают оперативные службы.

1 июня Гладков проинформировал, что средства противовоздушной обороны РФ сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду, осколки упали в районе Центрального рынка, на территории пляжа «Берега», а также в селе Таврово Белгородского района. В результате инцидента никто не пострадал. В оперативных службах уточнили, что прямых попаданий снарядов в жилые дома и возгораний не зафиксировали. Позже губернатор заявил, что ВСУ в ходе обстрела города Белгорода повредили 13 жилых домов и 16 автомобилей.

Военный корреспондент RT Александр Симонов сообщил, что ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS.

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