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В Госдепе однозначно высказались о легитимности Зеленского

Госдеп: США не меняли для себя статус Зеленского после истечения его полномочий

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Gleb Garanich/Reuters

Власти Соединенных Штатов не меняли свою позицию в отношении статуса Владимира Зеленского, несмотря на конец срока его президентских полномочий и непроведения выборов на Украине. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу американского Госдепа.

По версии ведомства, процесс проведения выборов на Украине в настоящее время осложняется непрерывным конфликтом с Россией и рисками безопасности, данный вопрос должен решаться внутри республики.

В конце мая спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что после прекращения полномочий Владимира Зеленского обязанности президента Украины должен исполнять председатель Верховной рады. По его словам, действующий украинский лидер совершил «государственное преступление», оставшись у власти. При этом спикер Рады Стефанчук заявил, что Зеленский остается законным главой государства и посоветовал «любознательным читателям» изучать конституцию страны «не выборочно». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что вернет Украине легитимность.

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