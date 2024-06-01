В Белгородской области силы ПВО РФ сбили ракету «Нептун» и два беспилотника ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и одну противокорабельную ракету «Нептун» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

«Уничтожены два украинских БПЛА и одна противокорабельная ракета «Нептун», — указывается в отчете.

Согласно информации ведомства, операция произошла в период между 18:00 и 19:30 по московскому времени.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в столице региона запущена сирена ракетной опасности.

Перед этим украинские войска атаковали FPV-дроном село Борки Валуйского городского округа и обстреляли школу в белгородском селе Муром.

.

Ранее сообщалось о подготовке нового контрнаступления ВСУ.