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В Белгородской области силы ПВО РФ сбили ракету «Нептун» и два беспилотника ВСУ

МО доложило о ликвидации противокорабельной ракеты «Нептун» и двух дронов ВСУ

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Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и одну противокорабельную ракету «Нептун» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России в Telegram-канале.

«Уничтожены два украинских БПЛА и одна противокорабельная ракета «Нептун», — указывается в отчете.

Согласно информации ведомства, операция произошла в период между 18:00 и 19:30 по московскому времени.

Незадолго до этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в столице региона запущена сирена ракетной опасности.

Перед этим украинские войска атаковали FPV-дроном село Борки Валуйского городского округа и обстреляли школу в белгородском селе Муром.
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Ранее сообщалось о подготовке нового контрнаступления ВСУ.

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