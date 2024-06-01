Медведев вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл представителя Чехии Томаша Махача и вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос».

Встреча, которая шла 3 часа 24 минуты, завершилась со счетом 7:6 (6:4), 7:5, 1:6, 6:4.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Соперником Медведева за выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» будет победитель пары Алекс де Минаур — Ян-Леннард Штруфф.

31 мая россиянин Андрей Рублев не смог пройти в четвертый круг «Ролан Гаррос», уступив итальянцу Маттео Арнальди. Встреча, которая шла 2 часа 35 минут, завершилась со счетом 6:7 (6:8), 2:6, 4:6.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее поведение Рублева на «Ролан Гаррос» назвали позорным.