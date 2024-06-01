Жителей Севастополя предупредили о возможных громких звуках

Учения флота начались в районе Северного и Южного молов в городе Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор населенного пункта Михаил Развожаев.

По его словам, тренировки должны закончиться около 21:00 (совпадает с мск). В них принимают участие расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО), при этом учения проходят с применением различных видов стрелкового оружия.

«Будет громко», — предупредил глава города.

В то же время Развожаев уточнил, что в самом Севастополе все спокойно.

Утром 29 мая в городе Севастополе раздались громкие звуки, которые глава населенного пункта связал с тренировками флота. Как он рассказал, в тот момент в районе Севастопольской бухты проходили учения по задействованию систем оповещения и табельных средств маскировки.

За два дня до этого около Северного и Южного молов состоялись тренировочные стрельбы флота. Вместе с этим учения проходили в районе Стрелецкой и Камышовой бухт, а также у мыса Херсонес. Развожаев заверил местных жителей, что в городе все спокойно.

Ранее «Газета.Ru» узнала у севастопольцев, как они живут в условиях регулярных обстрелов со стороны украинских войск.