У Филиппин нашли обломки легендарной американской субмарины, пропавшей 80 лет назад

Американский общественный проект Lost 52 объявил о находке подводной лодки USS Harder (SS-257), затонувшей в 1944 году в Южно-Китайском море после боя с японскими кораблями. Подлодку обнаружили недалеко от филиппинского острова Лусон на глубине 1140 метров, сообщается на сайте объединения.

USS Harder была одной из самых известных субмарин Второй Мировой войны. Согласно архивам ВМС США, подлодка торпедировала и потопила пять японских эсминцев и других бортов противника во время шести патрулей на тихоокеанском театре военных действий.

Военный корабль получил свое имя в честь южноафриканской кефали, отличающейся твердой чешуей. После череды успешных миссий на флоте SS-257 дали прозвище Hit 'Em Harder, что можно перевести как «Врежь им как следует».

USS Harder затонул в результате атаки глубинными бомбами в августе 1944 года. Никто из 79 членов команды не спасся.

Как уточнили представители проекта Lost 52, осмотр субмарины с помощью подводных дронов обнаружил большую пробоину на левом борту сразу за рулевой рубкой, что свидетельствует о прямом попадании.

В организации отметили, что большая глубина затопления делает подъем корабля на поверхность очень сложной задачей. Кроме того, за прошедшие 80 лет обломки стали местом обитания осьминогов и других морских животных. Поэтому USS Harder, по всей видимости, так и останется последним пристанищем для своего экипажа.

Проект Lost 52 занимается поиском 52 американских подлодок, пропавших во время Второй Мировой войны и в последующие годы. На сегодня команда смогла отыскать девять субмарин.

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